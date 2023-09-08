KSÜ Öğrencileri Kırgız Çadırlarında Kalacak

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yüz yüze eğitim alacak öğrenciler, Türkiye Etnospor Konfederasyonu'nca kampüse kurulacak çadırlarda kalacak. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, çadırların keçeden yapılamasından dolayı sıcak ve soğuğa dayanıklı olduğunu, ısınmasının klima sistemiyle yapılacağını belirterek, "Burada yaklaşık 1200-1500 arası öğrenci kalacak. Her çadırda 4 kişi kalacak şekilde planımız var ve bu çadırlar aslında konteynerlerden daha konforlu" dedi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gidermek için Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Kampüsü'ne Kırgız çadırları kurmaya karar verdi. 1500 civarında öğrencinin kalması planlanan çadırlar, yalıtımı ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kırgız çadırları teklifinin Türkiye Etnospor Konfederasyonu'ndan geldiğini, KYK'nın bazı yurtlarının depremde hasar alması nedeniyle yaşanacak barınma sorunu bir nebze de olsa ortadan kaldırma adını teklifi hemen kabul ettiklerini söyledi. Barınma sorunu nedeniyle birçok bölümde uzaktan eğitime geçtiklerini ancak tıp ve diş hekimliği fakültesi gibi uygulamalı eğitimlerin verildiği bölümlerde yüz yüze eğitim verileceğini kaydeden Prof. Dr. Yasım, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitim verilecek bölümleri tercih eden öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm ararken Türkiye Etnospor Konfederasyonu'ndan bize bir teklif geldi 'Eğer bize yer gösterirseniz biz buraya Kırgız çadırları kurabiliriz' diye. Bu Kırgız çadırları deprem döneminde depremzede vatandaşlarımız için üniversitemiz arazisinde daha önce kurulmuştu oldukça fazla miktarda, belki 100'den fazla çadır var. Aynı çadırları Etnospor Konfederasyonu'nun önerisiyle üniversitemizin başka bölgesinde kuracağız. Burada yaklaşık 1200-1500 arası öğrenci kalacak. Her çadırda 4 kişi kalacak şekilde bir planımız var. Bu çadırlar aslında konteynerlerden daha konforlu, en azından sıcak ve soğuğa dayanıklı, hepsinin ıslak zemini var. Elbette öğrencinin bu tür çadırlarda kalması bir yurt binasının yerini tutmaz ama biz de öğrencilerimizi nasıl mağdur etmeden onlara yardımcı olmanın derdindeyiz. Bu yüzden de böyle bir planımız var. Bu çadırların etrafları çevrilecek, ders çalışmaları için sosyal mekanlar da yapılacak ve bunların hepsini Etnospor Konfederasyonu yapacak. Ekim ayına yetiştirebilir miyiz biraz zor ama en azından 2'nci döneme yetiştirip öğrencilerin bir kısmını, yaklaşık 1200-1500 civarındaki öğrenciyi burada konaklatmayı düşünüyoruz kalıcı yurtlar yapılana kadar."

Kırgız çadırlarında kalacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilemeyeceğini de belirten Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Çadırlarda tuvalet banyo olacak, ondan yana bir sıkıntı yok. Etrafı güvenlikli olacak tamamen tel örgüyle çevrilecek. Yurtta kalmayan, yurtta kalma imkanı olmayan öğrenciler bize başvuracak ve biz de uygun olanları yerleştirmeye çalışacağız ama keşke hepsini alabilsek. Çadırlar ücretsiz olacak ve ısınması da klimayla sağlanacak. Zaten bu Kırgız çadırlar keçeden yapılma ve soğuk iklime göre inşa edilen çadırlardır o yüzden çok bir ısınma sıkıntısı olmaz bunlarda" diye konuştu.