KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 25 Ekim'de yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim başvurularının başladığını duyurdu.

Ösym, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ortaöğretim), 25 Ekim tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde yapılacaktır. KPSS Ortaöğretim'e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. 2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı