KPSS ÖABT A GRUBU AÇIKLANDI | KPSS Sonuç sorgulama ekranı, öğretmenlik puan türleri 2023!

ÖSYM bugün 25 Ağustos saat 10.00'da KPSS ÖABT A Grubu sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Ardından sınava giren milyonlarca aday tarafından KPSS Sonuç sorgulama ekranı, öğretmenlik puan türleri 2023! Sorgulanmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı 2023 geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Ardından KPSS sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı ve KPSS sonuçları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları bugün 25 Ağustos saat 10.00'da açıklandı.Peki, KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Twitter (X) hesabından KPSS sonuçlarının açıklandığını doğruladı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiğimiz KPSS sonuçları açıklandı. Ülkemize ve adaylarımıza hayırlı olsun. 7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de toplam bin 910 soru kullanıldı."