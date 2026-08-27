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KPSS lisans giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM, 6 Eylül'deki KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgelerinin 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren ais.osym.gov.tr üzerinden alınabileceğini duyurdu. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'nun sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ösym, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 6 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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