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ÖSYM KPSS-2026/1 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM KPSS-2026/1 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 kapsamındaki kamu kadro ve pozisyonlarına merkezi yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara 24 Temmuz 2026 saat 11.45'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM sonuç sisteminden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ösym KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ösym'den yapılan duyuruya göre, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 saat 11.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Ösym'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuçlara ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM tarafından yayımlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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