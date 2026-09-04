Haberler

Köyceğiz'de Okul Müdürleri Yeni Eğitim Yılı İçin Toplandı

Köyceğiz'de Okul Müdürleri Yeni Eğitim Yılı İçin Toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene başı değerlendirme toplantısı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda ilçedeki resmi/özel okullarda görev yapan okul/kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başı iş ve işlemlerini konu alan genelge ve buna bağlı iş ve işlemlerin temel olarak istişare edildiği toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Şube Müdürleri Avni Aytekin ve Muhammet Emin Şen katıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, "Kurumlarımızdaki birçok iş yükünü büyük bir sorumlulukla yürüten, emek veren kıymetli müdürlerimize teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılı içerisinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Transferde son dakika! Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler

Transfer kavgası! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

'Bosna Kasabı'nı askeri törenle karşıladılar! Avrupa'dan peş peşe sert tepki geldi

Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa'yı ayağa kaldırdı
Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Aynı günde 2 farklı adreste kaza! Acı haberler peş peşe geldi