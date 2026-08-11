Köyceğiz'de Öğrencilere Çevre Bilinci Semineri

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Çevre Bilinci' konulu seminer düzenlendi. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanılması konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Seminerde İlçe Vaizi Merve Sözen tarafından öğrencilere çevre bilincinin önemi anlatıldı. Sözen, İslam dininin temizliğe, tabiata ve canlıların korunmasına verdiği öneme dikkat çekerek çevrenin insanlara emanet olduğunu ifade etti. Öğrencilere; çevre temizliği, su ve enerji tasarrufu, israfın önlenmesi, geri dönüşüm ve doğal yaşamın korunması konularında bilgiler verildi ve akabinde kurs gördükleri cami ve Kur'an kurslarının bahçelerinde temizlik tatbikatı yapıldı. Çevreye karşı duyarlı olmanın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminerde ayrıca öğrencilerin çevreyle ilgili soruları cevaplandırılarak, yaşanabilir ve temiz bir çevre için bireysel olarak yapılabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Program, öğrencilerin çevre konusunda farkındalıklarının artırılması ve çevreye karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı