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Köyceğiz'de Güvenlik Bölümü öğrencilerinden atışlarda tam isabet

Köyceğiz'de Güvenlik Bölümü öğrencilerinden atışlarda tam isabet
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencileri, atış denemelerinde yüksek isabet oranıyla başarı sağladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencileri atış denemelerinde tam isabet sağladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencileri Silah Bilgisi ve Atış dersinde teorik eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler Köyceğiz Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. A. Faruk Ersoy ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda Uygulama Eğitimi ve Atışını gerçekleştirdiler. Atışlarda yüksek isabet oranıyla bütün öğrenciler başarılı oldu. Köyceğiz Meslek Yüksekokulu yönetimi; öğrencileri başarılarından dolayı kutladı, meslek hayatlarında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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