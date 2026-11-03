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Köyceğiz’de gençlere yönelik ‘Bağımlılık ve Tercihlerimiz’ söyleşisi düzenlendi

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Köyceğiz’de gençlere yönelik ‘Bağımlılık ve Tercihlerimiz’ söyleşisi düzenlendi
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Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından, gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmelerine ve hayatlarında doğru tercihler yapmalarına katkı sağlamak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından, gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmelerine ve hayatlarında doğru tercihler yapmalarına katkı sağlamak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi.

Köyceğiz İmam Hatip Lisesi yatılı yurdunda kalan öğrencilere yönelik "Bağımlılık ve Tercihlerimiz" konulu söyleşi ve sohbet programı düzenlendi. Vaiz Rauf Evleksiz'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, bağımlılık türleri konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçli tercihler yapmalarının önemine dikkat çekmek hedeflendi. Söyleşide Vaiz Rauf Evleksiz, gençlerle bir araya gelerek bağımlılık konusu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin hayatlarının önemli bir döneminde olduklarına dikkat çekilen programda, bireyin geleceğini şekillendiren kararların, alışkanlıkların ve tercihlerin önemi üzerinde duruldu. Bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkat çekilen programda, gençlerin karşılaştıkları sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını bilmelerinin ve ihtiyaç duyduklarında ailelerinden, öğretmenlerinden ve ilgili uzmanlardan destek almalarının önemine vurgu yapıldı.

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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