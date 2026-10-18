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Köyceğiz'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı yapıldı

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Köyceğiz'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı yapıldı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı düzenlendi. Beyobası ve Pınar Mahallesi kurslarındaki öğrencilerin katıldığı programda Müftü Sözen, çocukların küçük yaşta dini ve ahlaki değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı Beyobası ve Pınar Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim eğitimine ilk adımlarını atan öğrencilerin heyecan ve mutluluklarının paylaşıldığı programda, Müftü Sözen tarafından çocukların küçük yaşlardan itibaren dini ve ahlaki değerlerle yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Program, öğrenciler ve veliler için anlamlı ve unutulmaz bir hatıra olarak sona erdi. Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlamalarının heyecanını paylaşmak ve bu anlamlı başlangıcı taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen programa, Köyceğiz İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Köyceğiz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Gümüş, Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, cami görevlileri ile öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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