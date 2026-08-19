Vali Soytürk, Sağlamtaş Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkılan Sağlamtaş Ortaokulu'nun yerine yapılan yeni okul binasında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

6 sınıflı olarak prefabrik statüde inşa edilen okul binasında gerçekleştirilen çalışmaların ardından eğitim ortamının yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için son düzenlemeler sürdürülüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yapımı devam eden Sağlamtaş Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul binasında incelemelerde bulundu. Sınıfları ve okulun diğer bölümlerini gezen Soytürk, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk, okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılına eksiksiz şekilde hazır hale getirilmesi yönünde talimat verdi.

Soytürk'e ziyareti sırasında Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı