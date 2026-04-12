Konya'dan Diyarbakır'a gönül köprüsü

Konya Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu ile Diyarbakır Çermik Aynalı Ortaokulu arasında imzalanan kardeş okul protokolü, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla anlamlı bir yardımlaşma etkinliğine dönüştü. Öğrenciler, Diyarbakır'daki arkadaşlarına destek paketi hazırladı.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan protokol kapsamında Konya'daki öğrenciler, Diyarbakır'daki arkadaşları için sevgi dolu bir destek paketi hazırladı. Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin yoğun katılımıyla toplanan yardımlar yola çıktı. İçerisinde 30 koli kitap, öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlayacak zeka oyunları ve okulun teknik ihtiyaçlarını karşılayacak renkli bir yazıcının bulunduğu paketler, Çermik Aynalı Ortaokuluna ulaştırıldı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tür projelerin kültürel etkileşimi artırdığı ve öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Yardımların teslim alınmasıyla birlikte Aynalı Ortaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşarken, bu anlamlı iş birliğinin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi