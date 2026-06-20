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Konya'da YKS maratonu başladı

Konya'da YKS maratonu başladı
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Konya'da ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT, 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla başladı. Sınav öncesi okul önünde bekleyen aileler çocuklarına dua ve Kur'an-ı Kerim okuyarak destek verdi.

Konya'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) başladı.

ÖSYM tarafından bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu başladı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi, Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Konya'da farklı liselerde sınav öncesi okul kapısına gelen öğrenciler tek tek kontrol edilerek sınıflara alındı. Sınavın başlamasıyla birlikte çocuklarını bekleyen aileler, çocuklarına dua ederek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak destek verdi. Vatandaşlar, sınava giren çocuklara başarılar diledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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