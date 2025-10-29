Haberler

Ilgın'da 1 Öğretmen ve 1 Öğrenci ile Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Ilgın'da 1 Öğretmen ve 1 Öğrenci ile Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
Konya'nın Ilgın ilçesindeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda sadece bir öğretmen ve bir öğrencinin katıldığı törenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Muhammet Bağ ve öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel anları cep telefonu ile görüntüledi.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı. 2 kişilik tören, aynı anda cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
