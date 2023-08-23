Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Kapanış Programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet veren Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, kapanış programıyla tamamlandı. Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, özel çocuklar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Özel Genç KOMEK Yaz Okulu, 'En Özel KOMEK'li' temasıyla 3 merkez ilçede, 4 okulda 345 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Genç KOMEK Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, dönemi birbirinden renkli etkinliklerin olduğu Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Dönem Sonu Programı ile noktaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dönem sonu programında yaptığı konuşmada, özel çocuklar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Hiçbir fark yapmadan her bir öğrenci için en güzel imkanları sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Uzbaş, "Engelsiz Şehir politikamız çerçevesinde özel ihtiyaçlı çocuk ve gençlerimize yönelik fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Özel Genç KOMEK'te bugüne kadar 859 özel öğrencimizin kaydı alınmıştır. 2023 yılında Özel Genç KOMEK Yaz Okulu; 'En Özel KOMEK'li' temasıyla 3 merkez ilçede, 4 okulda 345 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinde bulunuyor" diye konuştu.

"Engelsiz Yaşama" tam destek

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da Konya Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Yaşam" konusunda büyük gayretlerinin olduğuna dikkati çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Engelsiz Yaşama" ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Program, KOMEK'in özel öğrencilerimize yaptığı etkinliklerin en güzellerinden biri. Çok güzel çalışmalar var. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık" dedi.

Öğrenci velileri de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin özel çocuklar ve gençler için çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, teşekkür etti. Özel öğrenciler ise etkinlikler ve kurslar çerçevesinde çok eğlendiklerini dile getirdi. Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Dönem Sonu Programı'na, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan özel öğrenciler, orff eğitimi bayrak gösterisi, kaşık gösterisi, koro, dans gösterisi, hacivat ve karagöz gösterileriyle de doyasıya eğlendi. - KONYA