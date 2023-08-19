Konteyner kentte kalan çocuklar, Türk tarihindeki önemli şahsiyetleri öğrenerek vakit geçiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip konteyner kentte bulunan çocuklar, "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" çerçevesinde moral buluyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem travmasını atlatmak için merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte yaşayan çocuklara Tarih Yazan Çocuklar Programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapılarak onların duygu ve düşüncelerini bir nebzede olsun ortak olmuş oluyorlar.

Proje çerçevesinde çocuklara bilimsel, tarihsel bilinç kazanmaları için gerçek kahramanları tanıtarak tanışmaları amaçlanıyor.

Projenin Diyarbakır Sorumlusu Gülten Pamuk, çocukların çizgi film karakterlerinden çok tarihimizdeki gerçek karamanları tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Ekip olarak konteyner kentte olmalarının amacı depremzede çocukların yaralarını sarmak, yaşadıkları olumsuz durumu onlara unutturup gözlerindeki gülümsemeyi tekrar yakalayabilmek olduğunu belirten Pamuk, "Bunu yaparken çocuklarımızın dijital bağımlılık ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü bu dünyadan bir nebze olsun uzaklaştırıp, tarihlerini tanımlarını, milli bilinç kazanmalarını ve gerçek kahramanlarla tanışmalarını amaçlıyoruz. Projemiz için 100 kahramanımızdan oluşan bir set oluşturduk ve her çocuğun örnek alabileceği bilim insanları, sanatçılar, manevi değeri olan şahsiyetler ve sporculardan derlediğimiz kitaplarımız" dedi.

Çocukların örümcek adamın ağ atarak kahraman olduğunu değil de, Seyit Onbaşı'nın vatan topraklarını korumak için Çanakkale Cephesinde 276 kilo top mermisi ile nasıl savaştığını anlattıklarını ifade eden Pamuk, "1'inci yılı bilim ve iyilik yılı olan projemizin çalışmaları sadece konteyner kentte değil, yaz dönemi boyunca cami ve Kur'an kurslarında da devam etti. Binlerce çocuğumuza tarihimizi anlatırken aileleri de işin içine katarak bu bilincin sürekliliğini hedefledik. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte faaliyetlerimizi okullarda devam ettireceğiz" diye konuştu.

Depremden etkilenen çocukların her gün farklı etkinliklerle yüzlerini güldüren ve onların psikolojik ve ruhsal dengelerine ortak olan müzisyen Barış Can, çocukların böyle bir etkinlikle bir araya gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliklerini geçen dönem okul bahçelerinde başlattıklarını hatırlatan Can, "Daha sonra camilerde Kur'an kurslarına giden öğrencilere yaptık. Şimdi de Kayapınar geçici konaklama merkezideyiz. Buradaki çocuklarımızla beraber her gün değişik değişik etkinlikler yapıyoruz. Çok yakında bir şenliğimiz olacak o şenliğe herkes katılacak şimdiden hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda çok zor durumdayız. Çocukların ruhsal ve psikolojik durumları olsun bizi kabul ediş şekilleri çok zor. Çok güçlü bir kişilikleri var. Evlerinden oldular. Böylesi sosyal bir etkinliği yaşadıkları için mutlular." şeklinde konuştu.

Proje çerçevesinde tarihsel ve bilimsel başarıları olan karakterleri canlandıran çocuklardan Ada, "Burada bu etkinlik çerçevesinde Aziz Sancar karakterini canlandırıyorum. Arkadaşlar ben Aziz Sancar, nobel kimya ödülünü alan ilk bilim insanıyım. 415 tana bilimsel makalem, 33 tane kitabım var. Öğretmen, yazar, kimyacı ve biyoloğum. Hayatımı bilime adadım, hayat düşünceme göre insanlar eşittir. Daha çok çalışan kazanır" ifadelerinde bulundu.