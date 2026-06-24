Tek öğretmenli okulun öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki tek öğretmenli Akmescit İlkokulu'nda eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayan öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreninde gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Koçarlı Akmescit İlkokulu öğrencileri, ilkokul eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Düzenlenen törende öğrenciler, aileleri ve davetlilerin katılımıyla mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşarken, miniklerin mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu. Tek öğretmenli yapısıyla eğitim veren Akmescit İlkokulu'nda görev yapan Okul Müdür Yetkili Öğretmen Bayram Özdoğru tarafından organize edilen mezuniyet programı, öğrenciler için unutulmaz bir güne dönüştü. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol ise yayımladığı mesajda öğrencileri tebrik ederek, onların eğitim hayatlarının ilk önemli basamağını başarıyla tamamladığını ifade etti. Mezuniyet törenine öğrenci velilerinin yanı sıra Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın eşi Burcu Taşkın ile proje ekibi de katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı