Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Okulları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentteki bazı okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu'nda gerçekleşen ziyarette Vali Yavuz'u, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, İzmit Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve okul müdür vekili Menderes Bayındır ve öğrenciler karşıladı.

Sohbet ettiği öğrencilere hediyeler veren Yavuz, daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yavuz, okulun eğitim faaliyetleri ve genel durumuna ilişkin bilgiler alıp, başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını diledi.

Vali Yavuz, daha sonra Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti.

Okulda, atölye ve sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Yavuz, öğrencilerle yaptığı sohbette milli ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Yavuz, "Okumak çok önemlidir ancak ne okuduğunuz daha da önemlidir. Milli ve kültürel değerlerinize sahip çıkmalısınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Son ziyaretini Alikahya Fatih Ortaokulu'na gerçekleştiren Yavuz, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kitap hediye etti.

Okulun atölye ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Vali Yavuz, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.