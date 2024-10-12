Klinik Psikolog Kahraman Güler: Aidiyetsizlik hissi çocukları tehlikeli arayışlara sürüklüyor

Klinik Psikolog ve Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Güler, insanların aidiyetsizlik hissettiklerinde nasıl tehlikeli yollara sapabileceklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

AİDİYETSİZLİK, TEHLİKELİ ARAYIŞLARA SÜRÜKLÜYOR

Güler, çocukların evde bir otoriteye ya da babalarına bağlanamamalarının, kendilerini değerli hissetmemelerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Özellikle ailelerinden sevgi ve güven bulamayan bireylerin, örgütlere katılma gibi tehlikeli arayışlara girebildiğine dikkat çekti. "Böyle bir durumda, çocuklar kendilerine değer verilmediğinde, örgütlere katıldıklarında hatta kod adları alarak bu ortamlarda kendilerini ispatlamaya çalışabiliyorlar." dedi.

ŞİDDET VE İSTİSMAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Şiddet, ihmal ve istismar gibi olumsuz deneyimlerin çocukların ailelerine olan güvenlerini zedelediğini vurgulayan Güler, ebeveynlerinden yeterli sevgiyi göremeyen çocukların, dışarıda bu sevgiyi ve güveni aradığını belirtirken, "Biraz değer gördüklerinde, bu güveni sağlayan kişiler tarafından kolayca ikna edilebiliyorlar." diye ekledi. Özellikle sevgisizlikle büyüyen çocukların, sevgiyi buldukları her yöne kolayca yönelebileceklerine işaret etti.

"SEVGİSİZLİKLE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR, SEVGİYLE HER ŞEYİ YAPAR"

Doktor Güler, "Sevgisizlikle büyümüş çocuklara sevgiyle her şeyi yaptırabilirsiniz." diyerek çocukların sevgi arayışının onları nasıl savunmasız bırakabileceğini ifade etti. Aile içi bağların ve sağlıklı iletişimin çocuklar üzerinde ne denli büyük bir etkisi olduğuna dikkat çeken Güler, bu sorunun çözümünde ailelerin çok büyük bir rol oynadığını vurguladı.