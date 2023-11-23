KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Selçuk Üniversitesi'nden Fahri Doktora

Selçuk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Rektör Metin Aksoy tarafından fahri doktora verildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selçuk Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40 yıllık tarihini anlatan video gösterimi yapıldı.

"Kendi kendine yetebilir olmayı hedeflerimiz arasında ön sıralara taşıdık"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, "Selçuk Üniversitesi olarak bizler Cumhurbaşkanımızın belirlediği Türkiye'yi yüz yılı, vizyonu çerçevesinde kendi kendine yetebilir olmayı hedeflerimiz arasında ön sıralara taşıdık. Bu minvalde düşeni yaparak ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynamayı ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir kuruma ulaşmayı amaçlıyoruz. Buradaki hedefimiz çatışmayı değil, iş birliği gereksiz değil, aslında var yapmamız gereken işi şekli beyin özü, algıyı değil, olguyu olması gerektiğini belirtiyoruz. Eğitimde kaliteyi arttırarak, nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel araştırmalar ve çok gelişmelere katkı sağlayan inovasyon ve üretim alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yükseköğretimine ve stratejisine, politikalarına yönelik söyleyecek sözleri olduğunu ve katkısı olduğunu belirtmek istiyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, çevreye saygılı ve sürdürülebilir projelerin ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı uluslararası iş birlikleriyle, dünya genelinde tanınan bir üniversite olmayı amaçlıyoruz. Böylece Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye'nin hedeflediği büyük büyük vizyon, büyük Türkiye'yi, büyük hayali gerçekleştirmesinde katkıda sunmak için geleceğe yön veren bir kurum olmayı sürdüreceğimizi buradan belirtmek istiyoruz" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği" konulu ilk dersi verdi. KKTC'nin gelişimini anlatma fırsatı bulmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ersin Tatar, adanın İngiltere'ye kiralanmasının ardından Kıbrıs Türk halkı için en acı günlerinin başladığını Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ilhak edildiği yıllarda yaşananları anlattı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından Ersin Tatar'a fahri doktora verildi. - KONYA