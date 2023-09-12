Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin İlköğretim Haftası'nda öğrencilerle buluştu

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlköğretim Haftası kapsamında İpekyolu İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşmalar yapıldı ve öğrencilere hediyeler verildi.