Kırtasiye ürünlerinde bunları arayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, velilere kırtasiye alışverişlerinde uyarılarda bulunarak, ürünlerde dikkat edilecek durumları sıraladı ve çocukların sağlığına zarar vermeyecek malzemelerin alınmasını gerektiğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi yapacak olan velilere uyarılarda bulundu. Alınan kırtasiye ürünlerinde "TSE" ve "CE" kodu bulunanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, sağlığa zararlı ürünlerin bulunduğunu dile getirdi. Mahmut Şahin, "Eylül ayı eğitim öğretim takviminin başladığı aydır ve bu ayda aynı zamanda okul ve kırtasiye ihtiyaçlarının tavan yaptığı aydır. Sırf bu dönem için açılan işletmeler var. Merdiven altı, pazar tezgahı gibi ve sayısı çok fazla artıyor. Bunu denetleyecek olan mekanizmanın, kamu kurumunun işi daha da zorlaşıyor. Onlara düşen en büyük yük, sağlıklı olmayan, öğrencilerimize zarar verecek malzemelerin önüne geçebilmek. Bunların satışını ve üretimini yasaklamak. Çok yaygın olduğu için teknik olarak bunu engellemeleri mümkün olmayabilir, bu sefer de velilere iş düşüyor. Velilerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Bütün ürünleri test yaptırıp sonucuna göre almak gibi bir imkan olmadığına göre başlangıçta bazı işaretlere dikkat edilecek. Mesela, TSE bu standartlara uygun olduğunu gösterir. "CE" varsa canlıya ve çevreye zarar vermediği anlamına gelir. Bütün Avrupa ülkelerinde satılıyor anlamına da gelir. Bunlara başlangıçta şekil olarak dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

"Sağlığa zararlı ama ucuz malzemeleri alıp da çocuğun sağlığına zarar vermeyelim"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bunun dışında çocuğa kalem alıyoruz. Bu kalemlerde kurşun gibi, arsenik gibi, krom gibi ağır toksik metaller bulunabilir. Bunlardan uzak durmak lazım. Silgilerde fitalat var, o da sağlığa çok zararlı. Onun olmadığı, o işaretlerin olduğu ürünlere dikkat edelim. Belki ilk miktar pahalı olabilir ama çocuğumuza vereceği zarardan daha kıymetli değildir. Aynı zamanda çocuklar için çantalar ve kıyafetler alıyoruz. Bunlarda da azo boyarmadde var. Bu maddelerin olmadığı ürünleri almak lazım. Yoksa çocuğumuza ciddi hastalıklar ve bize maddi olarak da çok ciddi sıkıntılar verebilecek duruma sokabiliriz.

Metal ürünlerde de kanserojen özelliği olan nikel katkılı maddelerden uzak durmak lazım. Velilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü burada "bisfenol-a" dediğimiz bir madde var. O da nörolojik ve hatta çocuğun psikolojik, hormonik bozukluklarına da sebep olabiliyor. Bu ürünlerde özellikle "BPA free" yazan ürünleri alalım. En çok da çocuklar suluk kullanıyor. İşte orada bu maddeler olabilir. Bu sağlığa zararlı ama ucuz malzemeleri alıp da çocuğun sağlığına zarar vermeyelim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı