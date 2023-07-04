Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 2023 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi. Vali Buhara, dereceye giren öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve gelecekleri için teşvik etti. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 2023 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, LGS'de dereceye giren öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.

Öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Vali Buhara, bu başarının devamının geleceğine inandığını bildirdi.

Buhara, "Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de elde ettikleri başarı ile öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bundan sonra da her açıdan donanımlı olarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirme gayretinde olun." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve okul müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.