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Kırklareli Lüleburgaz'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için etkinlik yapıldı

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Kırklareli Lüleburgaz'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için etkinlik yapıldı
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Kırklareli Lüleburgaz'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için öğrencilere farkındalık etkinliği düzenlendi. Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şaban Öğünç İlkokulu'nu ziyaret etti; merkez önünde de çocuk haklarına dikkat çekilerek toplumsal bilinç artırılmak istendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şaban Öğünç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında çocuk haklarının önemine dikkat çekilirken, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi önünde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikle çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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