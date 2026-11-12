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Kırklareli Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığını önleme eğitimi verildi

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Kırklareli Demirköy'de öğretmenlere akran zorbalığını önleme eğitimi verildi
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Demirköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulundaki öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi verildi. Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce verilen eğitimle destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimi verildi.

Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü muhtevasında yürütülen Güvenli Okul Eğitimleri çerçevesinde, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Demirköy Atatürk İlkokulunda ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz tarafından Demirköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda verilen akran zorbalığının önlenmesine eğitimlerde, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması, zorbalığın önlenmesi ve çocuklar için güvenli, sağlıklı ve destekleyici okul ortamlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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