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Kırklareli'de diyabet seminerinde Vali Turan sağlıklı beslenmeye dikkat çekti

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Kırklareli'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü için Yeşilay'ın düzenlediği seminerde sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi. Vali Uğur Turan, diyabet farkındalığı, dengeli beslenme ve gıda israfının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde, sağlıklı beslenmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Yeşilay Kırklareli Şubesi tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme" seminerine Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda Diyetisyen Serap Sefünç, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda konuşan Vali Turan, diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinerek dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli sağlık kontrollerine dikkat çekti. Güvenilir ve besleyici gıdaya erişimin önemini vurgulayan Turan, gıda israfının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Av. Aydın Kırtıl, Diyetisyen Serap Sefünç, sağlık çalışanları ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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