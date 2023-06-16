Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 51 bin öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kırıkkale'de 51 bin öğrenci karne aldı

KIRIKKALE Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 51 bin öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi.

Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarda 51 bin öğrenci karne heyecanı yaşandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin sevincine ortak oldu. Sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu, Güner ve Telefoncu, karne verdiği öğrencilere okuma kitabı hediye etti. 51 öğrencinin karne aldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, deprem bölgesinden gelen öğrencilerinde karnelerinin çok başarılı olduğunu söyledi.

İlk depremin merkezi Pazarcık ilçesinde AFAD koordinatörü olarak 3 ayın üzerinde görev yaptığını anlatan Tekbıyıkoğlu, depremde ayakta kalan okulların güçlendirme çalışmalarını çok hızlı bir şekilde yapıldığını, idareci ve öğretmen kadrosu için de kalabilecek yerler oluşturduklarını belirtti.

Tekbıyıkoğlu, eğitim öğretim sezonunda okulların daha güvenilir olması için bütün eksikliklerinin giderildiğini sözlerine ekledi.