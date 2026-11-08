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Kilis'te trafik jandarması Polateli'de traktör sürücülerini bilgilendirdi

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Kilis'te trafik jandarması Polateli'de traktör sürücülerini bilgilendirdi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timi, Polateli'de traktör ve tarım araçları kazalarını önlemek için denetim ve bilgilendirme yaptı. Faaliyette traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma

Komutanlığı Trafik Jandarması Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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