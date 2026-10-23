Kilis'te öğrenciler emniyet kemeri ve yaya geçidi kurallarını uygulamalı öğrendi

Kilis'te öğrenciler emniyet kemeri ve yaya geçidi kurallarını uygulamalı öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçidi, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verdi. Öğrenciler eğitimde trafik kurallarını uygulamalı öğrenerek keyifli vakit geçirdi.
Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlikte öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kuralları, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Etkinlikte çocuklar, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı