Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te öğrenciler emniyet kemeri ve yaya geçidi kurallarını uygulamalı öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te öğrenciler emniyet kemeri ve yaya geçidi kurallarını uygulamalı öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçidi, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verdi. Öğrenciler eğitimde trafik kurallarını uygulamalı öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlikte öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kuralları, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Etkinlikte çocuklar, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı

Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu