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Kilis'te kimya öğretmeni, yapay zeka videolarıyla dersi anlaşılır kıldı

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Kilis'te kimya öğretmeni, yapay zeka videolarıyla dersi anlaşılır kıldı Haber Videosunu İzle
Kilis'te kimya öğretmeni, yapay zeka videolarıyla dersi anlaşılır kıldı
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Kilis'te kimya öğretmeni, 11. sınıf öğrencileri için yapay zeka destekli videolar hazırladı. Görsel canlandırmalarla sözel anlatımı birleştiren videolarla kimyasal kavramların daha kolay anlaşılması ve bilgilerin kalıcılığının artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli videolarla kimya derslerini daha anlaşılır hale getiren öğretmen, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri daha kolay hatırlamasını hedefliyor.

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu, 11. sınıf öğrencilerinin derslere daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla yapay zeka destekli videolar hazırladı. Görsel canlandırmalarla sözel anlatımı birleştiren videolarla kimyasal kavramların daha kolay anlaşılması ve bilgilerin kalıcılığının artırılması hedeflendi.

11. sınıf Maarif Kimya kitabında yer alan örnekleri yapay zeka yardımıyla canlandırdıklarını belirten Kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu, "Çift kodlama yaklaşımıyla görsel canlandırmaları ve sözel anlatımı birleştirerek öğrencilerin kimyasal kavramları daha kolay anlamalarını ve bilgilerin kalıcılığını desteklemeyi hedefledik. Böylece öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini eğitimle birleştirdik. Bu durumun kimya dersindeki başarıya da katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini eğitimle birleştirdiklerini belirten Aydoğdu, görsel ve sözel anlatımın birlikte kullanılmasının konuların anlaşılmasını kolaylaştıracağını ve kimya dersindeki başarıya katkı sağlayacağını söyledi.

Öğrenciler görsel anlatımla konuları daha kolay anlıyor

Öğrenciler ise yapay zekanın derslerde kullanılmasının konuları daha anlaşılır hale getirdiğini, görsel olarak gördükleri bilgilerin akıllarında daha fazla kaldığını ve öğrendiklerini unutmamalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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