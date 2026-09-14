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Kilis’te 46 bin 954 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı

Kilis’te 46 bin 954 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı
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Kilis’te 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Hatice Mehmet Döğme İlkokulu’nda düzenlenen programla başladı.

Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Hatice Mehmet Döğme İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı. İl genelinde 204 okul, bin 749 derslik, 2 bin 682 öğretmen ve 46 bin 954 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, eğitim öğretim yılının öğrencilerin yeni bilgiler, yeni ufuklar ve yeni başarılarla buluşacağı güzel bir yıl olmasını temenni etti.

Eğitimin bir milletin yarınlarını şekillendiren ve güçlü geleceğin temellerini atan en kıymetli alanlardan biri olduğunu belirten Kalaylı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü dayanaklarından biri eğitimdir. İyi yetişmiş, özgüvenli, üreten, düşünen, milli ve manevi değerlerinden güç alan nesiller; güçlü Türkiye idealimizin en büyük teminatıdır" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların bilgi, bilim, kültür ve değerlerle buluşturulduğunu ifade eden Kalaylı, üreten, araştıran ve geleceğe yön verebilen bireyler yetiştiren güçlü bir eğitim anlayışının hep birlikte inşa edildiğini söyledi.

Kilis'te eğitimin şehrin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olarak görüldüğünü belirten Kalaylı, yeni eğitim yatırımlarıyla fiziki imkanların güçlendirildiğini ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğunu kaydetti.

Öte yandan program kapsamında halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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