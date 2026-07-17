KBÜ ve Bartın Üniversitesi ortak projeleri görüştü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı ağırladı.

Görüşmede iki üniversite arasında akademik iş birliğini geliştirecek ortak çalışma alanları ele alındı.

Görüşmede üniversiteler arası akademik iş birlikleri, ortak bilimsel araştırmalar ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeler değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirdiğini ifade etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Kırışık'a teşekkür etti.

Ziyarete, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Genel Sekreter Lütfü Köm de katıldı.

Görüşme, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı