KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerle buluştu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2023-2024 Akademik Yılı başlangıca dolayısıyla öğrencilerle buluştu. Rektör Kırışık, öğrencilere hoş geldiniz diyerek, akademik programlar, kampüs yaşamı ve öğrenci kulüpleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2023-2024 Akademik Yılı başlangıca dolayısıyla öğrencilerle buluştu.

Demir ve Çelik Kampüsü'nde yürüyüş yapan Rektör Kırışık, derslerine başlayan öğrencilere "Hoş geldiniz" diyerek, akademik programlar, kampüs yaşamı ve öğrenci kulüpleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerin Üniversite yönetimine daha yakın hissetmelerini amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Kırışık, öğrencilerin üniversite deneyimlerini daha olumlu hale getirmeyi istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin başarılı dönem geçirmelerini temenni eden Rektör Kırışık, daha sonra bazı fakülteleri ziyaret etti.