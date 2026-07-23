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Karabük Üniversitesi Öğrencileri Bulgaristan'daki Festivalden İki Jüri Özel Ödülüyle Döndü

Karabük Üniversitesi Öğrencileri Bulgaristan'daki Festivalden İki Jüri Özel Ödülüyle Döndü
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Karabük Üniversitesi öğrencileri, Bulgaristan'da düzenlenen 21. Uluslararası Muzite Gençlik Müzik ve Sanat Festivali'nde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği performanslarıyla iki Jüri Özel Ödülü kazandı. Ayrıca Resim Bölümü öğrencisi Metin Bayar, bireysel sergisiyle festivale katkı sağladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, Bulgaristan'da düzenlenen 21. Uluslararası Muzite Gençlik Müzik ve Sanat Festivali'nde iki Jüri Özel Ödülü kazandı.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği programı öğrencileri, festivalde sergiledikleri performanslarla ödüle layık görüldü.

Bulgaristan'ın Sozopol kentinde 10-15 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen 21. Uluslararası "Muzite" Gençlik Müzik ve Sanat Festivali'nde Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği programı öğrencileri sahne aldı.

Öğrenciler, Öğr. Gör. Hasan Hacısüleymanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu yönetiminde gerçekleştirdikleri performanslarla festival katılımcılarının beğenisini topladı. Her iki grup da Festival Komitesi tarafından Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Festivalde Karabük Üniversitesi görsel sanatlar alanında da temsil edildi. Resim Bölümü öğrencisi Metin Bayar, festival boyunca hazırladığı çizimlerden oluşan bireysel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu ve eserlerinden birini Festival Komitesine hediye etti.

Festival sürecinde Müzik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarına, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun başta olmak üzere fakülte öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel eşlik etti.

Festivalin planlama ve organizasyon süreci ise Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bircan Bilgin ile Dr. Öğr. Üyesi Övgü Özparlak tarafından koordine edildi.

Başarının güçlü bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Suat Altun, festival hazırlık sürecine katkı sunanlara teşekkür ederek, uluslararası platformda Karabük Üniversitesini temsil eden akademisyen ve öğrencileri gösterdikleri performans ve sanatsal başarı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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