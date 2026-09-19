KBÜ'de KASİM'in kuruluş süreci Rektör Kırışık başkanlığında değerlendirildi

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) kurulması planlanan Sosyal İnovasyon Merkezi'nin (KASİM) kuruluş sürecinde gelinen son aşama ile merkezin hedef ve faaliyet alanları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sosyal İnovasyon Merkezi'nin kuruluşuna yönelik hazırlıklar ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirilmesi, sosyal girişimciliğin teşvik edilmesi ve kamu, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasında ortak projeler yürütülmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Sosyalfest ve KAPGEM'in ardından sosyal inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak planlanan KASİM'in kuruluş sürecinde gelinen son durum da toplantının gündeminde yer aldı. Merkezin kurumsal kimlik ve logo tasarımı başta olmak üzere temel altyapı çalışmalarında önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KASİM'in öğrenciler ve bölge için katma değer oluşturacak stratejik bir yapı olarak planlandığını ifade etti. Kırışık, merkezin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle güçlü iş birlikleri geliştirmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ahilik ve Enderun gibi medeniyet mirasından ilham alan KASİM ile toplumsal ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştirilmesi, sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve yerli ve milli değerler doğrultusunda geleceğe yönelik projeler üretilmesi amaçlanıyor.

Merkez bünyesinde öğrencilerin sosyal inovasyon alanında fikir ve projeler geliştirmelerine imkan sağlanması, üniversite-toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yenilikçi çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Büyükyılmaz, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Abdül Samet Çelikçi, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Çelik ve Şube Müdürü Nilüfer Zengin katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı