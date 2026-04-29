KBÜ Almanya'da akademik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) heyeti, Almanya'daki Technische Hochschule Mittelhessen (THM) ile uluslararasılaşma, Erasmus iş birlikleri ve ortak projelere yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret, THM Uluslararası Ofis Başkanı Julia Böcher ve Uluslararası Koordinatör Helena Fonseca tarafından yapılan karşılama ve tanıtım toplantısıyla başladı. Görüşmede, iki üniversite arasında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Program kapsamında THM Dil Merkezi Başkanı Christine Beckmann ile yapılan görüşmede, yabancı dil eğitimi, hazırlık programları ve öğrenci değişim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

THM Rektörü Matthias Willems ile Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık arasında gerçekleştirilen toplantıda ise iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin artırılması ele alındı.

Matematik, Fen ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile yapılan toplantıda özellikle dijital iletişim ve sosyal medya alanlarında ortak akademik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya Sosyal Medya ve Dijital İletişim alanında görev yapan Benjamin Gust de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığındaki heyette; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Mustafa Polat, Safranbolu Türker İnanoğlu İletşim Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Bulut, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden İsa Avcı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Adnan Ucur yer aldı.

Program kampüs turu ile sona ererken, heyet üniversitenin akademik ve fiziki altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu.

