Kayseri'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kurulacak

Kayseri için bir hayali gerçeğe dönüştüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de hem havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temelini atacaklarını söyledi.

18 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temel atma törenini gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kayseri açısından son derece önemli olan bir yatırımın temellerini atıyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir proje daha hayata geçiyor. Kayseri'de Tayyare Fabrikası Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulmuş ve 1950 yılına kadar burada uçak üretimi devam etmiş. Daha sonrasında Marshall Yardımlarıyla birlikte maalesef buradaki uçak üretimi durmuş ve burası Hava İkmal Bakım ve Onarım Merkezine dönüşmüş. İşte havacılık tarihine kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere bizde Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini Kayseri Melikgazi'ye kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Erciyes Üniversitemizin karşısına Millet Bahçemizin köşesine 25 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en modern meslek liselerinden, havacılık liselerinden birini yapacağız. Temelini attığımız okulumuzu 2 senede tamamlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi heyecanla, gururla inşallah bu temel atma törenine bekliyorum. Bu lisemizin temelini de hep birlikte atalım. İnşallah Kayseri'ye çok büyük bir faydası olacak. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ