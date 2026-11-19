Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin okullarda oluşturduğu olumlu okul iklimini toplumun çeşitli katmanlarına yaymaya yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Eğitim öğretim sürecinin daha nitelikli hale gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik farklı farklı projeler uyguladıklarını kaydetti. Esen, "Biz, uygulamış olduğumuz çeşitli projelerle, çalışmalarla bu 2-3 aylık dönemi verimli bir şekilde kullandık çok şükür. Bakanlığımızın bu yılki ana teması 'Maarif'in kalbinde oyun'du. Çocuklarımızın oyun temelli öğrenme becerilerine hizmet edecek şekilde tüm okullarımızda özellikle anaokulu ve ilkokullar düzeyinde bizler bu süreci sağlıklı bir şekilde yönettiğimizi ve yönetmeye de devam edeceğimizi görüyorum. Okul öncesi eğitimden alarak oradan ayrı projeler, ilkokulda farklı projeler, ortaokul ve lise düzeyinde farklı projelerle eğitim öğretim sürecinin daha nitelikli hale gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesela okul öncesi eğitimde geçtiğimiz günlerde üç elma adını verdiğimiz, hani her masalımız üç elma düşerek biter ya; işte dinleyene, anlatana ve yazana dönük olarak mesajlar veririz. Bizim yerelde, Kayseri'nin özelinde de birtakım anlatılan masalları derlemek suretiyle bunları bir video ortamına yüklemek suretiyle çocuklarımıza her gün kendi öz değerlerimizi, öz benliğimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi önemseyen, anlatan konulardan oluşan videolar çekmek suretiyle ve bunları etkileşimli tahtalarda yayınlamak suretiyle okul öncesi eğitimde çocuklarımızın hem oyunla hem de kendi değerlerimizle buluşmasını sağlamış olduk. İlkokullar Birlikte Okuyor diye ciddi bir proje yürütüyoruz. Yine sadece ilkokullara hitap eden 40 civarında kitap yazmış olduk ve bu kitaplar da yine Kayseri'nin kültürünü yansıtan, değerlerini, sokağını, örfünü, adetini, mahallesindeki kültürü yansıtan unsurları içeriyor. Böylelikle ilkokul düzeyinde tam okuma becerisini kazanan çocuklarımızın bu kitapları okumak suretiyle kendi kültürüyle, öz değerleriyle buluşmasını sağladık. Yine aynı şekilde ortaokul ve liselerimizde de Odak ismini verdiğimiz bir proje başlattık. Orada da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bir yılda okunacak dört kitabı bütün dersler açısından ilişkilendirerek, her disiplinle bir bağ kurarak okumalarını, nitelikli okumalarını, detaylı okumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yıl sonunda da tüm okullarımızın bu anlamda yaptıkları çalışmaları bir sergi marifetiyle hep beraber görmüş olacağız" diye konuştu.

"Vatandaşlar, öğrencilerimizin toplumsal dinamiklere dokunduğunu görecekler, hissedecekler"

Projeler sonucunda öğrencilerde 'olumlu okul' şuurunun geliştiğinin altını çizen Esen, bunun topluma yansıması için de çalışma yapacaklarını kaydederek, "Aslında bütün bu söylediklerim okulu rahatlatma, okuldaki o olumlu iklimi oluşturma, eğitimden yana bir iklim oluşturma çabalarıdır. Bunun neticelerini görüyoruz. Olumlu okul iklimini oluşturacak çalışmalarla bu üç aylık süreci bitirmiş olduk. Ama bu bitmiş olmayacak. Çocuklarımızın okullarda oluşturmuş olduğu bu olumlu okul iklimini toplumun çeşitli katmanlarına yaymaya dönük bir çalışmamız olacak. Bunu da tüm Kayseri'de yaşayan insanlara duyurmak istiyorum. Toplu yaşanılan her yerde öğrencimizi görecekler, orada bir sınıf ortamı oluştuğunu görecekler, öğrencilerimizin o toplu yaşam yerlerine, toplumsal dinamiklere dokunduğunu görecekler, hissedecekler. Ülkece zor zamanlar yaşıyoruz. Bu birçok dönemde oldu ama bu dönem çok daha hassas. Dolayısıyla devletimize ve milletimize güvenmemiz lazım. İşte bu güveni telkin edecek, öğretmenler odasında o güvenli iklimi oluşturacak, çocukta, sınıfta, okulda o güvenli iklimi oluşturacak çalışmalarla ara tatil sonrasında tüm halkımız bizi görmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı