Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Konferans Verdi
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuk alanına ilişkin konferans verdi. Konferans sonunda Başsavcı Korkmaz ve öğrenciler fotoğraf çekildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi.
Kayseri Adalet Sarayı'nda bulunan konferans salonunda düzenlenen programda Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuk alanına ilişkin konferans verdi.
Düzenlenen konferansın sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile öğrenciler fotoğraf çekildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim