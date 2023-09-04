Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, son 5 yılda eğitim alanında ciddi bir ilerleme yaşadıklarını belirterek, 'Bu sene 20 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı, başka alanlarda da çok önemli bölümlere yerleşen öğrencilerimiz var' dedi.

Kaymakam Çimşit: "Bu sene 20 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı"

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, son 5 yılda eğitim alanında ciddi bir ilerleme yaşadıklarını belirterek, "Bu sene 20 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı, başka alanlarda da çok önemli bölümlere yerleşen öğrencilerimiz var" dedi.

Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası tarafından üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazanan öğrenciler için bir program düzenlendi. Programda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ömer Çimşit, ilçede yapılan hizmetlerin başında eğitimin gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Yüksekova'da son 5 yılda eğitim alanında ciddi bir ilerleme yaşıyoruz. Son dört yılda 20 okulumuz hizmete girdi. Öğretmenlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Yüksekova'da bu yıl göreve başlayacak olan 462 yeni öğretmenimiz var. Haliyle eğitim alanında ciddi bir iyileşme var. Gerek liselere giriş anlamında gerekse üniversite sınavlarında ciddi bir başarı grafiği var. Bu yıl 450 öğrencimiz 4 ve 2 yıllık bölümlere yerleşti. Daha önceden ilçeden tıp fakültesi kazanan öğrencilerimiz çıkmıyordu. Geçen sene 9 tıp fakültesi çıktı. Bu sene 20 tıp fakültesi çıktı. Ayrıca başka alanlarda çok önemli bölümlere yerleşen öğrencilerimiz var. Öğrencilere buradan çağrı yapıyorum. Üniversitelere yerleşen öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Kaymakamlığımıza öğrenci belgelerini getiren öğrencilere imkanlar dahilinde elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ise zorlu bir coğrafyada güzel başarılar elde ettiklerini söyleyerek, "Yüksekova'da 20 tıp, 4 diş hekimliği, 6 eczacılık, 7 hukuk, sağlık ve eğitim bilimleri başta olmak üzere diğer bölümlerde de yaklaşık 450 öğrenci üniversitelere yerleşti. Bu gurur verici bir tablodur. İnşallah bu başarı daimi olacaktır. Bizde her şartta öğrencilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.