Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu

Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu
Kastamonu'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması"nın bölge finainde Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri 1. oldu.

Kastamonu'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması"nın bölge finainde Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri 1. oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması" bölge finali, Kastamonu'da gerçekleşti. Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finale Ordu, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük ve Kastamonu'dan okullar katıldı. Kastamonu'yu temsil eden tek okul olan Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, 1. oldu.

Yarışanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi korosu müzik öğretmeni Kerim Kılçık, "Bu yarışma kahramanlık türküleri üzerine kurulu olduğu için öğrencilerimiz sadece müzik çalışmadı; aynı zamanda geçmişimizi, şehitlerimizi ve millet olarak yaşadığımız zorlukları da daha derinden hissetti. Bölgede 12 il arasından ilimize yarışmaya gelen 6 güçlü okul ile yarıştık. Bu okulların büyük bir kısmı güzel sanatlar liseleri, imam hatip liselerinin musiki bölümleri ve fen liseleriydi. Böylesine donanımlı ve iddialı okullar arasında elde ettiğimiz başarı, öğrencilerimizin emeğinin ve inancının en somut göstergesidir. Bu süreç onların vatan sevgisini ve milli birlik duygusunu daha güçlü şekilde hissetmelerine vesile oldu. Bu kazanım bizim için en az elde edilen derece kadar kıymetli" ifadelerini kullandı.

28 Nisan'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye finalinde Kastamonu'yu temsil edecek Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri, çalışmalarına başladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
