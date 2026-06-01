Kastamonulu öğrenci yazdığı şiirle Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 15 Temmuz temalı şiir yarışmasında Kuzeykent Ortaokulu öğrencisi Safiye İpek Atik, 'Çelik Yürekler' adlı şiiriyle Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı yarışmalar kapsamında "Ortaokul Şiir" dalında Kastamonu il birincisi olarak Türkiye finallerine katılan Kuzeykent Ortaokulu öğrencisi Safiye İpek Atik, "Çelik Yürekler" adlı şiiriyle Türkiye birincisi oldu.

Kuzeykent Ortaokulu öğrencisi Safiye İpek Atik'in Türkiye birincisi seçilmesinden ötürü tebrik mesajı yayınlayan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Öğrencimizin elde ettiği bu anlamlı başarı milli ve manevi değerlerimize bağlı, duyarlı ve güçlü bireyler yetiştirme hedefimizin önemli bir yansıması oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yarışmada birincilik elde eden öğrencimiz, yazdığı şiirle 15 Temmuz ruhunu ve milletimizin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını etkileyici bir şekilde ifade etti. Gençlerimizin tarihini bilen, milletinin değerlerine sahip çıkan ve bunu sanatın diliyle ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan öğrencimizi, kıymetli öğretmenimiz Latif Özkan'ı, okul yöneticilerimizi ve ailesini gönülden tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencimizi, ona rehberlik eden Türkçe öğretmenimiz Latif Özkan'ı ve emeği bulunan tüm eğitimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

