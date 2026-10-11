Kastamonu Üniversitesi webinarında COP31'in Antalya'da yapılacağı ele alındı

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Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Teknokent iş birliğiyle " Cop31'e Giriş" başlıklı webinar düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Fikir ve İş Geliştirme Destek Ofisi (FİDE) tarafından Kastamonu Teknokent iş birliğiyle " Cop31'e Giriş" başlıklı webinar düzenlendi. Çevrim içi gerçekleştirilen webinarın moderatörlüğünü FİDE Ofis Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör yaptı. Etkinliğin konuğu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün oldu.

Akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan katılımcıların yer aldığı etkinlikte, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ), Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ve iklim diplomasisi konuları ele alındı.

İklim, rio sinerjisi ve çölleşmeyle mücadele ele alındı

Prof. Dr. Kasım Yenigün, "Üçlü COP Yılı Çerçevesinde İklim, Rio Sinerjisi ve Çölleşmeyle Mücadele Faaliyetleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadele alanlarındaki uluslararası süreçlerin ilişkisi değerlendirildi. Çevresel sorunlarla mücadelede bütüncül politikaların ve kurumlar arası iş birliğinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Cop31'in Türkiye açısından taşıdığı önem değerlendirildi

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Cop31'in Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisindeki konumu açısından taşıdığı önem ele alındı. Webinarda ayrıca COP31 kapsamında ekonomik ve sektörel dönüşüm, uluslararası finansmana erişim, yeşil yatırımlar, bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikçilik gibi başlıklarda ortaya çıkabilecek gelişmeler değerlendirildi. İklim değişikliğiyle mücadelede bilim, teknoloji ve inovasyonun rolüne de değinilen etkinlikte; doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele ile sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı