Kastamonu'da öğrencilerin bursluluk sınavı heyecanı başladı

Kastamonu'da binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için okulların yolunu tuttu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Kastamonu'da da öğrencilerin büyük heyecanıyla başladı. Saat 10.00'da başlayan sınav öncesi ailelerle birlikte okul bahçelerine gelen öğrenciler, daha sonra arama yapılarak okullara alındı. Sınavda 5., 6., 7., 8., hazırlık, 9., 10. ve 11'inci sınıf öğrencileri ter döküyor. Öğrencilerin 120 soruyu çözeceği sınav saat 11.40'ta sona erecek.

Kastamonu'da il genelinde 2 bin 997 öğrenci, katıldıkları bursluluk sınavını kazanmak için ter döküyor.

Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda eğitim gören Zeynep Nur Koç, "Aslında çok fazla bir heyecanım yok. Sınav için kendime güveniyorum. Sınav için çalıştım, inşallah başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.

Bursluluk sınavına girmek için Aytaç Eruz Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Asel Özcan ise, sınav için biraz heyecanlı olduğunu belirterek, "Geçen yıl da girmiştim. Bu yıl inşallah kendime güveniyorum, kazanacağıma inanıyorum" dedi. - KASTAMONU

