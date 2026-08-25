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Konya'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Konya'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı
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Konya Karapınar'da, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleriyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı; eğitim faaliyetleri ve planlamalar görüşüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetleri, planlanan çalışmalar ve eğitim-öğretim süreçlerine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Karapınar'ın eğitim alanındaki çalışmaları hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit olmak üzere programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, 31 ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve Şube Müdürlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar temennilerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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