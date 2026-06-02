Haberler

Karaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Karaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilenirken, 17 bin 855 vatandaşın kurslardan faydalandığı belirtildi.

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, düzenlenen yıl sonu sergisiyle devam etti.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında açılan kurslarda üretilen el emeği elbiseler, resimler ve çeşitli eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda işitme engelliler için de beden diliyle İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından kurdele kesilmesiyle serginin açılışı yapıldı. Sergide oynanan halk oyunları gösterileri ise beğeni topladı.

"Kurslardan toplam 17 bin 855 vatandaşımız faydalandı"

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, kurslara yönelik yoğun ilgiden bahsederek, "Açmış olduğumuz kurslardan toplam 17 bin 855 vatandaşımız faydalanmıştır. Kursiyerlerimizin 11 bin 521'i kadın, 6 bin 334'ü erkek vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu rakamlar, özellikle kadınlarımızın eğitim ve üretim süreçlerine olan ilgisinin her geçen gün arttığını göstermesi bakımından son derece sevindiricidir. Usta öğreticilerimize ve emek veren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba

Tartışma yaratan paylaşım

Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Kılıçdaroğlu'na kritik 'kurultay' sorusu! Tek kelime etmedi

Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru! Israra rağmen tek kelime etmedi
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacak

Ankara kulislerini hareketlendiren "başdanışman" iddiası