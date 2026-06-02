Karaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, düzenlenen yıl sonu sergisiyle devam etti.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında açılan kurslarda üretilen el emeği elbiseler, resimler ve çeşitli eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda işitme engelliler için de beden diliyle İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından kurdele kesilmesiyle serginin açılışı yapıldı. Sergide oynanan halk oyunları gösterileri ise beğeni topladı.

"Kurslardan toplam 17 bin 855 vatandaşımız faydalandı"

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, kurslara yönelik yoğun ilgiden bahsederek, "Açmış olduğumuz kurslardan toplam 17 bin 855 vatandaşımız faydalanmıştır. Kursiyerlerimizin 11 bin 521'i kadın, 6 bin 334'ü erkek vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu rakamlar, özellikle kadınlarımızın eğitim ve üretim süreçlerine olan ilgisinin her geçen gün arttığını göstermesi bakımından son derece sevindiricidir. Usta öğreticilerimize ve emek veren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı