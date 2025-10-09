Karaman'da Bilim Şenlikleri Başladı

KARAMAN'da TÜBİTAK ve Saray Holding SE-K-A SAR Vakfı, tarafından düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı. Şenlikte çocuklar, 'Ada' adı verilen robota ilgi gösterdi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış törenine Karaman Vali Yardımcısı Esengül Çiçekli, Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, "Dünya inanılmaz derece de hızlı değişim, dönüşüm ve gelişim içerisinde. Buralara ayak uydurmak şart olduğu gibi, buna da hazırlanmak gerekir diye düşünüyorum. Hem de elimizi daha çabuk tutarak. Bir yerde yol almak istiyorsanız, yer almak istiyorsanız, mutlaka kavramlar üzerinden hareket edip, onu geliştirip, onu mutlaka bir yere koyup üstüne çıkmalısınız. "dedi.

Saray Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertabak'da gençleri, bilim ve teknolojinin bir arada bulunacağı bu etkinliklere yönlendirmeyi ve onları geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gören bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimi kısa adı STEAM olan Türkiye'de de önemli bir yer edinmeye başladı. Karaman Bilim Şenliği, STEAM aracılığıyla gençlere disiplinler arası bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Bu şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 40'ın üzerinde atölyeyle hizmet sunacağız. Astronomiden, robotik kodlamaya, yapay zekadan, 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek."diye konuştu.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA