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Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda geçen yıl bulunduğu 600-800 bandından yükselerek dünyada ilk 500 üniversite arasına girdi, Türkiye genelinde ise 29'uncu sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi, Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alırken Türkiye genelinde 29'uncu oldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde bilimsel üretimin ülkelerin kalkınması ve rekabet gücü açısından önem taşıdığını belirtti.

Üniversitenin disiplinler arası araştırma kültürü ve bilimi merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade eden Kırışık, nitelikli bilgi üretimini artırarak uluslararası alandaki konumlarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı