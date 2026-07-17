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KBÜ'de tezli yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı

KBÜ'de tezli yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı
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Karabük Üniversitesi, 2026-2027 Güz Dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları almaya başladı. 125 program için başvurular 13-27 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi kapsamında tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuruları almaya başladı.

Sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında 125 programın yer aldığı başvuru süreci 27 Temmuz'da sona erecek.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi kapsamında tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuruları almaya başladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim veren 125 aktif programla adaylara eğitim imkanı sunuyor.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında çevrim içi yapılabilecek. Başvuru süreci 27 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Değerlendirme sonuçları 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ise 6-12 Ağustos tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar çevrim içi kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Öte yandan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ile ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına yönelik ön başvurular da 13-31 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu programların sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak, kayıt işlemleri ise 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru şartları, kontenjanlar ve kayıt süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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