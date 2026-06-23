Üniversiteli gençler okul duvarlarını sanatla buluşturdu

Karabük Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin duvarları sanatsal mekan grafiği uygulamalarıyla yeniden tasarlandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Eğitim Mekanlarında Sanatla Aydınlanan Duvarlar: Mekan Grafiği Uygulamaları Çalıştayı" tamamlandı. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında yürütülen çalışma ile okulun çeşitli alanları estetik ve eğitsel tasarımlarla zenginleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocalan yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, Grafik Tasarımı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri aktif görev aldı. Lise yönetiminin mekan desteği sağladığı çalıştayda tasarım ve uygulama süreçleri üniversite bünyesinde yürütüldü.

Tamamlanan çalışmalar için okulda düzenlenen açılış programına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Erol Doymuş ve Metin Aktaş ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay kapsamında öğrencilerin eğitim ortamlarını sanat aracılığıyla dönüştürme sürecine aktif katılımı amaçlandı. Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, lise öğrencileriyle birlikte çalışarak okul duvarlarını estetik ve işlevsel tasarımlarla yeniden yorumladı.

Projede Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri Efe Kılıçarslan, Kaan Şirin, Songül Karabacak, Kübra Küplü, Ömer Faruk Günergök, Selin Keçeci ve İmran Canbaz görev alırken, araştırmacı kadrosunda Dr. Öğr. Üyesi Pınar Atlı Danapınar, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zengin, Öğr. Gör. Hasan Yılmaz, Arş. Gör. Hilal Sansar, Arş. Gör. Zübeyde Uzun ve Öğretmen Halime Çınar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı